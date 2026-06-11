Иранские военные атаковали два торговых судна в Ормузском проливе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушение действующих правил, сообщили иранские государственные СМИ со ссылкой на военных.

Ранее военное командование Ирана объявило о перекрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов США

"Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано", - заявил Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

Ранее в ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.