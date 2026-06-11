Иран атаковал корабли ВМС США вблизи Ормузского пролива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы атаковали ракетами и беспилотниками корабли ВМС США, находившиеся вблизи Ормузского пролива, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на военных.

По данным агентства Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) также нанес удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушение действующих правил.

Ранее военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для всех судов из-за новых ударов США.

"Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано", - сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

В ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.