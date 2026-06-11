Поиск

Иран атаковал корабли ВМС США вблизи Ормузского пролива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы атаковали ракетами и беспилотниками корабли ВМС США, находившиеся вблизи Ормузского пролива, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на военных.

В миреИранские военные атаковали два торговых судна в Ормузском проливеЧитать подробнее

По данным агентства Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) также нанес удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушение действующих правил.

Ранее военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для всех судов из-за новых ударов США.

"Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано", - сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

В ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран удары ВМС США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В CENTCOM заявили, что корабли ВМС США в Ормузском проливе не подверглись ударам

В Тегеране опровергли слова Трампа о прямых переговорах с иранскими чиновниками

Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами, если Тегеран не заключит сделку

 Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами, если Тегеран не заключит сделку

Иран атаковал корабли ВМС США вблизи Ормузского пролива

Иранские военные атаковали два торговых судна в Ормузском проливе

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за ударов США

 Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за ударов США

Журналист Axios сообщил, что США атакуют военные цели на юге Ирана

Взрывы зафиксированы в шести районах Ирана

На подлете к Москве сбито три беспилотника

В CENTCOM заявили о начале ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2596 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9845 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов