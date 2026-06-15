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Нетаньяху пообещал не допустить появление у Ирана ядерного оружия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что никогда не допустит, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Об этом сообщает Ynet.

"С соглашением (с США - ИФ) или без соглашения, у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет", - сказал и добавил, что проводя военную операцию в Иране, Израиль избавил себя "от опасности немедленного уничтожения".

Нетаньяху заявил, что главным достижением Израиля стало то, что "спасено государство от угрозы ядерного уничтожения".

"Иран стремительно двигался к созданию ядерного оружия прямо перед операцией. Если бы мы не действовали, все вы оказались бы под угрозой массовой гибели. Все мы находились в этой опасности, и мы отодвинули от себя на годы угрозу уничтожения населения Израиля", - подчеркнул он, но добавил, что "борьба еще не окончена".

"Нам придется и дальше стоять на страже, быть сильными и решительными, чтобы защищать себя столько, сколько потребуется", - сказал он.

Израильский премьер также подтвердил, что Израиль не намерен уходить из зон безопасности в Газе, Ливане и Сирии. "Мы останемся в этих зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны", - подчеркнул он.

Хроника 28 февраля – 17 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Биньямин Нетаньяху Иран Ливан США
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