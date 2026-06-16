В МИД Ирана заявили, что меморандум с США содержит пункт об остановке боевых действий в Ливане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В одном из пунктов меморандума между Ираном и США говорится о необходимости прекращения военных действий в Ливане, сообщил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"В одном из пунктов (меморандума) говорится о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан", - цитирует во вторник его заявление иранская государственная телерадиокомпания (IRIB).

По словам замминистра, стороны обязались, что "война будет завершена на всех фронтах, а если произойдет нарушение, предусмотрен механизм, в рамках которого будут приняты меры".

Между тем, накануне американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что соглашение между США и Ираном не требует вывода израильских войск из Ливана.

"Их вывод не был условием сделки", - сказал источник.

По словам собеседника телеканала, "если Иран не сможет контролировать "Хезболлу", и если они атакуют израильские позиции или города, Израиль будет иметь право на самооборону и ответный удар".

Ранее израильские официальные лица настаивали на том, что не прекратят наступление в Ливане. Израиль наносит удары по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла" на территории Ливана, несмотря на предложения Ирана включить их в любое более широкое соглашение о прекращении огня.