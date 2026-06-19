Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иран на предстоящих переговорах с американской стороной будет добиваться реализации достигнутого соглашения, в случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона Тегеран даст сокрушительный ответ, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской Республики.

"Задача, поставленная перед нами верховным лидером, - добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ", - написал Галибаф в соцсети X.

Он пригрозил США "еще более сильным ударом", если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.

Иран и США, как ожидается, в пятницу в швейцарском Бюргенштоке начнут переговоры по реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов. Он был опубликован как ведущими американскими, так и иранскими СМИ.

Документ предусматривает, что США и Иран немедленно прекращают военные действия "на всех фронтах, включая Ливан".

Согласно тексту, США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения не более чем за 60 дней. Этот 60-дневный срок, по словам Вэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.