Поиск

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иран на предстоящих переговорах с американской стороной будет добиваться реализации достигнутого соглашения, в случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона Тегеран даст сокрушительный ответ, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской Республики.

"Задача, поставленная перед нами верховным лидером, - добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ", - написал Галибаф в соцсети X.

Он пригрозил США "еще более сильным ударом", если те вновь попытаются пойти по пути военного конфликта.

Иран и США, как ожидается, в пятницу в швейцарском Бюргенштоке начнут переговоры по реализации подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США, состоящий из 14 пунктов. Он был опубликован как ведущими американскими, так и иранскими СМИ.

Документ предусматривает, что США и Иран немедленно прекращают военные действия "на всех фронтах, включая Ливан".

Согласно тексту, США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения не более чем за 60 дней. Этот 60-дневный срок, по словам Вэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

 Спикер парламента Ирана пообещал США "сокрушительный ответ" при нарушении условий меморандума

UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

 UKMTO понизило уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе до умеренного

Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

 Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

 Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9988 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2734 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов