Tasnim сообщило, что Иран не будет вести переговоры с США без прекращения огня в Ливане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иран не откроет Ормузский пролив и не будет вести переговоры с США до тех пор, пока ведутся боевые действия в южном Ливане, сообщает в воскресенье Tasnim.

"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся и территориальная целостность Ливана не будет гарантирована, никаких переговоров по другим вопросам не будет", - цитирует агентство слова источника, близкого к переговорной команде.

Кроме того, по словам источника, "снятие морской блокады Ирана само по себе недостаточно для открытия Ормузского пролива".

Он подчеркнул, что освобождение части активов Ирана, прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие блокады и выдача лицензий на продажу и экспорт иранской нефти, продукции химической промышленности и их производных являются условием для открытия Ормузского пролива.