Министр обороны Израиля заявил, что израильских военных ничего не сдерживает на юге Ливана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном Ливане не имеет никаких ограничений для отражения атак противника, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"У солдат ЦАХАЛ в Ливане не было и нет никаких ограничений в действиях по устранению угроз", - цитирует заявление министра в воскресенье Times of Israel.

По словам Каца, "все достижения ЦАХАЛ в кампании в Ливане сохраняются, поскольку войска остаются дислоцированы в зоне безопасности и действуют там против Хезболлы".

Между тем, в воскресенье в Швейцарии запланированы переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Иранская сторона настаивает, что все военные действия в Ливане должны быть прекращены в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал пункт о Ливане главным в повестке переговоров.