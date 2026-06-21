Поиск

Министр обороны Израиля заявил, что израильских военных ничего не сдерживает на юге Ливана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном Ливане не имеет никаких ограничений для отражения атак противника, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"У солдат ЦАХАЛ в Ливане не было и нет никаких ограничений в действиях по устранению угроз", - цитирует заявление министра в воскресенье Times of Israel.

По словам Каца, "все достижения ЦАХАЛ в кампании в Ливане сохраняются, поскольку войска остаются дислоцированы в зоне безопасности и действуют там против Хезболлы".

Между тем, в воскресенье в Швейцарии запланированы переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Иранская сторона настаивает, что все военные действия в Ливане должны быть прекращены в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал пункт о Ливане главным в повестке переговоров.

Ливан Израиль ЦАХАЛ Исраэль Кац
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

 Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

В Азербайджане поврежден подводный нефтепровод "Азнефти", произошел разлив нефти

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

 Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

 Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня

Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

 Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

 Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов