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В ЦАХАЛ заявили о необходимости оставаться в готовности к возобновлению боев против "Хезболлы"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля должна быть готовой к возобновлению боевых действий с "Хезболлой" на фоне хрупкого перемирия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Объявленное перемирие очень хрупкое, и мы должны оставаться в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий, предотвращению угроз и быстрому переходу к наступательным действиям в случае необходимости", - сказал он, добавив, что "все ресурсы ЦАХАЛ направлены на это".

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Начальник Генштаба подчеркнул, что цель на юге Ливана для Армии обороны Израиля остается "ясной и неизменной - защита северных районов и граждан Израиля". "Мы направляем все наши усилия на достижение этой цели", - подчеркнул он во время поездки в воскресенье на юг Ливана.

При этом Замир указал, что "Хезболла" находится в "очень сложной ситуации" после того, как за последние два дня были убиты несколько командиров среднего звена группировки.

Хезболла Ливан ЦАХАЛ Израиль
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