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В Брюсселе подтвердили продолжение партнерства с Молдавией

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии уверены, что отставка молдавского правительства и формирование нового не повлияют на партнерство Кишинева и Брюсселя, заявил на брифинг пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт.

"Мы принимаем к сведению сообщение об этой отставке. Мы уважаем демократический конституционный процесс в Молдавии. Мы ожидаем учреждение нового правительства. Наше партнерство остается в силе, мы поддерживаем страну в ее желании реформ, сближения с Европейским союзом и волю ее народа", - сказал он.

По его словам, в Еврокомиссии уверены, что процесс смены правительства произойдет в спокойной обстановке при полном уважении молдавской конституции.

"Мы также верим, что Молдавия сохранит ритм продвижения по пути вступления в Европейский союз, как того желает ее население", - добавил Ламмерт.

В конце минувшей недели сообщалось, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну 3 июля объявил об отставке правительства.

Мунтяну вступил в должность премьер-министра 1 ноября 2025 года.

В последние две недели в Молдавии разразился правительственный кризис. Скандал случился после того, как были обнаружены злоупотребления при трудоустройстве на государственные предприятия, необоснованные выплаты их сотрудникам и другие нарушения.

Президент Молдавии Майя Санду на этой неделе начнет консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования нового правительства. Она отметила, что Мунтяну и члены его кабинета продолжат исполнение обязанностей до формирования нового правительства.

Майя Санду Молдавия Еврокомиссия Маркус Ламмерт Александр Мунтяну
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