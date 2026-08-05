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Правящая партия Венгрии предложила провести выборы президента 11 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правящая партия Венгрии "Тиса" предлагает парламенту 11 августа избрать президента страны, сообщает сайт венгерского правительства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже после избрания в мае заявлял о намерении реформировать венгерские власти, в частности, добивался отставки президента Тамаша Шуйока. Мадьяр считает, что Шуйок не справлялся со своей ролью и служил интересам бывшего премьера Виктора Орбана и его правительства.

Шуйок отказался добровольно покидать свой пост, заявив, что не видит для этого ни конституционных, ни правовых условий. Позднее в июле венгерский парламент одобрил пакет конституционных реформ, в которых, в частности, говорилось об отставке президента. В результате на прошлой неделе Шуйок подписал поправки к конституции и покинул свой пост.

Президент в Венгрии выполняет, главным образом, церемониальные функции.

Венгрия Виктор Орбан Тамаш Шуйок Петер Мадьяр Тиса
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