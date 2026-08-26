Трамп считает, что иранский аятолла Моджтаба Хаменеи тяжело ранен, но не мертв

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что иранский аятолла Моджтаба Хаменеи мертв.

"Он ранен, и ранен тяжело", - сказал Трамп в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка. По словам президента США, у Моджтабы Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

"Но я не думаю, что он погиб", - отметил американский лидер.

"Если он погиб, то они (иранцы - ИФ) разыгрывают изумительное шоу", - добавил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения во время американо-израильских ударов по Ирану.