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Пашинян заявил об основаниях не считать Россию стратегическим партнером Армении

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что имеются основания не считать Россию стратегическим партнером республики.

"После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство... это же должно означать стратегическое партнерство... Если сейчас напишем (в программе правительства на 2026-2031 гг. - ИФ) стратегическое партнерство, вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности. Что я должен ответить вам?", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, почему в программе правительства не указано, что РФ является стратегическим партнером Армении.

В сентябре 2022 года ВС Азербайджана оккупировали ряд территорий близ армянского города Джермук. 16 сентября 2022 года начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян сообщал, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука на востоке страны на 7,5 км.

В программе правительства республики на 2026-2031 гг. отмечается, что "диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, будет продолжен в направлении трансформации отношений в новых условиях установления мира в регионе, сбалансированной внешней политики, развития и углубления отношений".

Представляя программу в парламенте, Пашинян заявил, что трансформация в отношениях Армении и РФ - естественный процесс, поскольку между Арменией и Азербайджаном установлен мир. По его словам, отношения с Россией два века строились на том понимании, что РФ является гарантом безопасности армянского народа. "Я не сомневался в преданности России в выполнении этих функций, но события 2021, 2022, 2023 годов показали, что Россия, исходя из собственных проблем с безопасностью, может иметь ограничения в выполнении этой функции", - заявлял армянский премьер.

Никол Пашинян ОДКБ Армения Азербайджан
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