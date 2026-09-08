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Израиль в ответ Британии закроет консульство в Иерусалиме и запретит въезд 11 парламентариям

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Израильские власти в связи с ограничениями Великобритании в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан прекратит работу британского консульства в Иерусалиме и примет другие меры, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"К сожалению, у власти находится враждебное лейбористское правительство, которое систематически действует против Израиля. Это не оставляет нам выбора, кроме как отвечать на враждебные действия", - приводит The Times of Israel слова Саара.

Также Израиль закроет въезд 11 членам британского парламента, выдворит британских представителей из спонсируемого США Международного центра поддержки Газы и прекратит работу британской группы в Рамалле, которая обучала силы безопасности Палестинской национальной администрации.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что 11 европейских стран и Канада намерены ввести торговые ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Западные СМИ отмечали, что ограничения затронут физические лица и компании, предоставляющие услуги в области строительства, финансирования или недвижимости.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон к таким мерам присоединяться не будет. В то же время он призвал не допустить дестабилизации ситуации на Западном берегу реки Иордан, особенно с учетом других событий, происходящих в данный момент в регионе.

Израиль Великобритания
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