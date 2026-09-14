Йеменские власти допустили участие командира КСИР в успешном наступлении хуситов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Специалист по финансовым вопросам и один из командиров элитных сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдула Реза Шахлаи играл ключевую роль в организации наступления хуситов в западных прибрежных районах Йемена, близких к Баб-эль-Мандебскому проливу, сообщает в понедельник The National со ссылкой на источники.

"Он находился на месте событий, напрямую в них участвовал", - заявил газете источник в йеменских службах безопасности.

Он добавил, что и другие члены КСИР присутствовали на месте и содействовали в данных операциях.

США внесли Шахлаи в список террористов в 2011 году, предлагают награду в $15 млн за информацию о его финансовой активности, сетях влияния и помощниках. Американская сторона полагает, что Шахлаи базируется в йеменской столице Сане, занятой хуситами. В январе 2020 года газета The Washington Post сообщала, что военные США в день убийства командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани 3 января 2020 года попытались ликвидировать в Йемене и Шахлаи.

The National также приводит слова источника из Тегерана, согласно которым взаимодействие Тегерана и хуситов выросло с момента нападения США и Израиля на Иран. "Координация существенно выросла с начала войны против Ирана, потому что угроза носит экзистенциальный характер. Можно сказать, что теперь есть совместный координационный центр", - пояснил он.

Источник отметил, что хотя хуситы имеют собственный "стратегический проект", они увидели возможность в нынешнем взаимодействии с Тегераном в то время, когда США заняты Ираном, а Израиль – Ливаном и Западным берегом реки Иордан.

"Происходящее в Йемене дали Тегерану крепкий рычаг давления и ценную игровую карту. Иран фактически получил контроль над двумя важнейшими мировыми проливами", - отметил собеседник.

"Мы больше не говорим о войне США и Ирана, но скорее о полномасштабной войне в регионе, борьба идет по всем фронтам", - заключил он.

Кроме того, по словам региональных источников, недавно хуситы провели встречу при посредничестве Ирана с неназванной страной в регионе. Целью консультаций было достижение соглашения, по которому хуситы не будут атаковать суда страны в Баб-эль-Мандебском проливе и в ходе их плавания через Красное море к Суэцкому каналу. В итоге, отметил один из источников, "в целом" стороны достигли договоренностей.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу, а также острова Перим и Зукар.