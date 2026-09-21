Госсекретарь США выразил надежду на укрепление экономических связей с Арменией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Армении с Днем независимости и отметилпрогресс в армяно-американских отношениях за последний год.

"США рассчитывают на дальнейшее продвижение "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), укрепление экономических связей, стимулирование американских инвестиций и содействие открытию новых возможностей для Армении и всего региона", - говорится в послании главы Госдепартамента.

Он отметил, что США ожидают в ближайшие годы "дальнейшего углубления партнерства между нашими двумя странами".

"Исторический прогресс, достигнутый нами совместно за последний год, демонстрирует, каких результатов можно добиться, когда мы движемся к общей цели - миру и процветанию", - отметил Рубио.