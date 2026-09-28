Иран пожаловался в Международную организацию гражданской авиации на санкции США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Иранская организация гражданской авиации подала официальный протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с действиями США, которые ранее пригрозили санкциями всем иностранным компаниям, обслуживающим иранские самолеты.

Глава организации Абузар Шируди сказал IRNA, что к жалобе приложены свидетельства о сбоях в авиасообщении, которые произошли из-за действий США. По его словам, Иранская организация гражданской авиации совместно с МИД Ирана предпринимает все необходимые меры для устранения возникших препятствий.

Иран добивается возобновления полетов, приостановленных несколькими странами, и запрашивает объяснения по дипломатическим каналам. Что касается аэропортов Багдада и Эн-Наджафа, Шируди сказал, что иракские власти работают над возобновлением обслуживания, и ожидается, что Эн-Наджаф откроется для иранских пассажирских самолетов в ближайшие дни.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября все международные иранские перелеты могут быть отменены в связи с санкциями США в отношении компаний, обслуживающих иранские самолеты. Позднее СМИ сообщили о прекращении полетов иранских авиалиний в ОАЭ, Оман, Грузию и Азербайджан, а также столицу Ирака Багдад.