Трамп готов смягчить санкции против Ирана в случае прогресса по ядерной сделке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп открыт к санкционным послаблениям в отношении Ирана и размораживанию иранских активов, если Вашингтон и Тегеран продвинутся в вопросе ядерной сделки, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Президент Трамп желает смягчить иранские санкции и разблокировать замороженные активы для "конкретного прогресса" по ядерной сделке", - сказал он.

По его словам, Вашингтон сейчас проводит "позитивные и конструктивные обсуждения через посредников", но речи о сделке между США и Ираном не может быть, пока не будут урегулированы вопросы, связанные с ядерной темой.

Иран в свою очередь дал понять, что он "гибко настроен по ядерным вопросам", добавил представитель Белого дома.

Ранее в сентябре WSJ сообщала, что Трамп отверг иранское предложение о семидневном прекращении огня и что он намерен возобновить удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов. По информации газеты, американский лидер не верит в готовность Тегерана заключить соглашение, которое устраивало бы США.