Лидер Республики Сербской высказался против введения виз для россиян

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правящей в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил после поездки в Москву, что Республика Сербская никогда не поддержит санкции в отношении России и введение виз для российских граждан.

"Мы не дадим нашего официального согласия на введение виз для граждан России, поскольку это полностью противоречит интересам Республики Сербской", - сказал он.

По словам Додика, руководство Республики Сербской также будет противостоять сближению Боснии и Герцеговины с НАТО. "Мы не склонны участвовать в процессах, которые сближают нас с НАТО", - сказал он, напомнив о том, что происходило на территории бывшей Югославии в период конфликтов 1990-2000 годов, в которых участвовали и страны НАТО.

Милорад Додик и глава правительства Республики Сербской Саво Минич во главе делегации боснийских сербов ранее на этой неделе посетили Москву. У делегации прошел ряд встреч - с президентом России Владимиром Путиным, с руководством Академии наук России, "Ростеха".