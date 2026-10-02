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Дипломат сообщил, что Израиль считает инцидент на борту Flydubai попыткой теракта

Главной целью террориста было подорвать дух "Соглашений Авраама", отметил посол Израиля в РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля квалифицировали инцидент на борту самолета Flydubai, который выполнял полет из Дубая в Тель-Авив 30 сентября и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения на пилота, как попытку теракта, сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф.

"Расследование все еще продолжается. Но на основе имеющейся сейчас информации, полученной в основном от тех, кто был на борту, и данных, которые были нам предоставлены, становится совершенно очевидно, что это была попытка совершить террористическую атаку против израильтян. То, что террорист решил действовать на самолете эмиратской компании, не было случайностью", - заявил дипломат в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

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Йосеф напомнил, что "террорист выбрал рейс из Эмиратов в Израиль".

"И понимая, что большинство пассажиров - граждане Израиля, он, по нашему мнению, умышленно сделал ставку на эмиратскую компанию. Я думаю, что на этом этапе очень сложно сказать, что это было - действия так называемого одинокого волка (террорист, который разделяет взгляды глобальных террористических организаций, но действует в одиночку - "Коммерсант") или человека, выступавшего от лица террористической организации. Сейчас слишком рано делать какие-то выводы по этому специфическому вопросу", - отметил посол Израиля.

По его мнению, "главной целью этого террориста было развернуть террористическую кампанию против израильтян, а также подорвать дух "Соглашений Авраама".

"Это не сюрприз, что Иран и террористические организации в нашем регионе наблюдают за развитием связей в рамках "Соглашений Авраама", наблюдают за хорошими отношениями, которые Израиль наладил с умеренными арабскими государствами, странами Персидского залива. Думаю, они рассматривают это как угрозу их целям", - уточнил дипломат.

Он добавил, что "это не является чем-то новым".

"Мы понимаем, что одна из целей террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года заключалась в том, чтобы подорвать дух "Соглашений Авраама", подорвать процесс их расширения на другие арабские страны. Так что это не первая попытка ударить по "Соглашениям Авраама", - подчеркнул Йосеф.

"Одна из вещей, которую мы должны сделать, - это сотрудничать с нашими друзьями в Эмиратах и в других странах, чтобы понять, какие дополнительные меры нужно принять, чтобы обеспечить безопасность полетов", - резюмировал он.

Как сообщалось, 30 сентября в воздушном пространстве Иордании с самолета компании Flydubai подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Один из пилотов, подданный Омана, ранил ножом другого пилота, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет в Саудовской Аравии, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

"Соглашения Авраама" были заключены при участии США в период первого срока администрации Дональда Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.

В мае 2026 года заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кяни заявил, что Тегеран не допустит увеличение числа участников "Соглашений Авраама".

Израиль FlyDubai
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