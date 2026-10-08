Трамп настаивает на обязательности замены термина ИИ на "суперинтеллект"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Администрация США не потерпит, если кто-либо не будет применять термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект" (ИИ), написал в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

"Белый дом будет считать любого, кто прибегает к термину "искусственный интеллект" в противовес новому и более точному термину "суперинтеллект", своим врагом!", - предупредил он.

В конце сентября Трамп подписал указ о переименовании термина ИИ (Artificial Intellect, AI) в "суперинтеллект" (Super intelligence). Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, отныне должны будут использовать новый термин.

Впервые Трамп предложил переименовать ИИ выступая на ГА ООН ранее в сентябре. Американский лидер тогда отметил, что, по его мнению, слово "искусственный" создает ложное представление о технологии как о чем-то "ненастоящем".