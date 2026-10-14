В Deutsche Bank считают, что лучшие ИИ-модели к 2030 году будут "суперинтеллектом"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лучшие ИИ-модели к 2030 году будут иметь качества "суперинтеллекта", превосходящего человека во всех областях, говорится в отчете исследовательского института Deutsche Bank.

"Это будут передовые модели, и работать с ними будет все равно что собрать лучших экспертов в одном месте для решения любой имеющейся у вас бизнес-проблемы", - отмечает автор отчета аналитик Эдриан Кокс.

При этом эквиваленты сегодняшних передовых моделей будут доступны практически везде. Их сожмут настолько, что они смогут работать на любом телефоне, планшете или лэптопе, пишет он.

В начале 2026 года уже можно было видеть первые примеры того, на что способен высокоразвитый ИИ. "Они дают представление о том, каким будет мир с суперинтеллектом, даже если в реальности это будет скачок за рамки как в количественном, так и в качественном смысле, - говорится в отчете. - В таком случае суперинтеллект ознаменует слом порядка, а не ускорение того, что уже есть. Вместо того, чтобы слепо делать то, что скажет человек, только чуть лучше, он будет сам ставить задачу".

Стоимость, вероятно, будет все менее и менее сдерживающим фактором. По данным Epoch, цена ИИ в последние три года каждый квартал уменьшается почти вдвое на сопоставимой основе, или в 13 раз в год.

Если ИИ-системы можно будет развернуть широко, бизнес получит возможность покупать больше сложных, дорогих и редких аналитических, проектных и конструкторских услуг, отмечает Кокс. Прежде нерентабельные виды деятельности могут получить право на жизнь, а клиенты в условиях конкурентного рынка - сэкономить, и тогда весь вопрос будет в том, сможет ли спрос расти достаточно быстро, чтобы не терять рентабельность.

Бизнес внедряет ИИ-инструменты примерно втрое быстрее, чем он осваивал интернет, мобильные и облачные технологии. В 2026 году размер ИИ-экономики без учета Китая должен превысить $200 млрд, в то время как в 2022 году отраслевая выручка была ниже $1 млрд, пишет аналитик.

Деятельность, неподвластная суперинтеллекту, - например, требующая согласованных усилий в реальном мире - будет в особой цене, считает автор отчета. "На этом этапе умственная рабочая сила перестанет быть в дефиците, и "бутылочным горлышком" станут те физические и практические активы, которые нельзя наколдовать увеличением вычислительных мощностей, как то: электричество, земля, сталь и разрешения", - пишет он.

Кроме того, перед созданием суперинтеллекта нужно преодолеть промежуточный этап - разработать так называемый универсальный ИИ (УИИ, AGI), который сможет конкурировать с человеком не во всех областях, а только в отдельных. По оценкам Deutsche Bank, нынешняя американская ИИ-инфраструктура справилась бы с этой задачей примерно за четыре года. Для обучения УИИ потребуются огромные генерирующие мощности - возможно, в районе 6 ГВт - и вычислительная инфраструктура стоимостью $300-500 млрд, поскольку сегодняшних продвинутых чипов будет недостаточно.

Даже если взять новейшие Vera Rubin от Nvidia, их потребуется 7,8 млн, они будут выполнять задачу четыре месяца, потребляемая мощность составит 26 ГВт, а расходы - $900 млрд. Впрочем, доступность вычислительных ресурсов растет, и в 2030-х годах кластер для обучения УИИ может потребовать $200 млрд на компьютерное и электроэнергетическое оборудование, а само обучение обойдется примерно в $20 млрд.

Самосовершенствование ИИ, о котором сегодня многие говорят, также имеет свои ограничения. Несмотря на громкие заявления о том, что львиную долю программного кода пишут ИИ-агенты, компании продолжают с головокружительной скоростью набирать программистов, отмечает Deutsche Bank.

Скорость работы ИИ не может расти бесконечно, и, возможно, суперинтеллект так никогда и не появится. "Начинаний такого масштаба в мирное время почти не было, а Манхэттенский проект и программа "Аполлон" были гораздо меньше", - пишет банк. Однако даже ИИ слабее универсального обеспечит существенную экономическую выгоду, говорится в отчете.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании термина ИИ в "суперинтеллект". Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, должны будут использовать новый термин. Впервые Трамп предложил переименовать ИИ выступая на ГА ООН ранее в том же месяце. Американский лидер тогда отметил, что слово "искусственный" создает ложное представление о технологии как о чем-то "ненастоящем".

В 2024 году сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал компанию Safe Superintelligence, призванную разработать "безопасный суперинтеллект", а Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в 2025 году сформировала ИИ-лабораторию Meta Superintelligence Labs (MSL), также ориентированную на разработку суперинтеллекта.