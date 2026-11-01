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ОАЭ готовы к любым сценариям развития иранского кризиса

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ надеются на мирное решение кризиса между Ираном и США, но при этом подготовились на случай его обострения, заявил в воскресенье советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш.

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"Мы надеемся, что произойдет дипломатический прорыв", - приводит его слова Al Jazeera.

Гаргаш отметил, что, по его мнению, возобновление боев между Тегераном и Вашингтоном противоречит интересам всех сторон. "Но при этом мы готовы и к наихудшему сценарию. И думаю, что в прошлом мы доказали это", - добавил он.

Хроника 28 февраля – 01 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ОАЭ Анвар Гаргаш
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