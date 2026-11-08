Поиск

В КСИР заявили, что Иран даст разрушительный ответ на новую операцию США и Израиля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ответные действий Ирана в случае новой военной операции США и Израиля будут разрушительными, заявил в воскресенье генерал Корпуса стражей Исламской революции Али Белали.

"Вооруженные силы готовы действовать. Если враг совершит ошибку, то ответ Ирана будет жестким и разрушительным", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

В миреВ КСИР заявили о строительстве подземных объектов для производства оружияЧитать подробнее

По мнению военачальника, враги Ирана "выдохлись, и у них нет реальной возможности справиться с нами на поле боя". При этом, по словам Белали, иранцам важно сохранять единство. "Народу нужно сохранять единство. Именно оно - ключ к нашей победе", - добавил он.

В последние дни СМИ сообщают о спорах в администрации президента США Дональда Трампа о том, следует ли возобновлять кампанию по ударам по Ирану. Сторонники таких мер предупреждают, что желательно успеть провести операцию до начала января - когда начнет работу Конгресс США нового созыва, в котором у республиканцев не будет большинства.

Хроника 28 февраля – 08 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Израиль Иран КСИР Али Белали
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп уверен, что республиканцы смогут взять реванш после проигрыша на промежуточных выборах

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

 Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт

Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

 Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

 Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

 Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки

 Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 ноября

Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд

 Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12837 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4098 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов