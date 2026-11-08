В КСИР заявили, что Иран даст разрушительный ответ на новую операцию США и Израиля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ответные действий Ирана в случае новой военной операции США и Израиля будут разрушительными, заявил в воскресенье генерал Корпуса стражей Исламской революции Али Белали.

"Вооруженные силы готовы действовать. Если враг совершит ошибку, то ответ Ирана будет жестким и разрушительным", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

По мнению военачальника, враги Ирана "выдохлись, и у них нет реальной возможности справиться с нами на поле боя". При этом, по словам Белали, иранцам важно сохранять единство. "Народу нужно сохранять единство. Именно оно - ключ к нашей победе", - добавил он.

В последние дни СМИ сообщают о спорах в администрации президента США Дональда Трампа о том, следует ли возобновлять кампанию по ударам по Ирану. Сторонники таких мер предупреждают, что желательно успеть провести операцию до начала января - когда начнет работу Конгресс США нового созыва, в котором у республиканцев не будет большинства.