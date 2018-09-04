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В ДНР сообщили о планах Киева по наступлению на южном направлении в Донбассе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Донецке утверждают, что Вооруженные силы Украины сформировали наступательную ударную группировку общей численностью свыше 12 тысяч человек.

Как сообщил на брифинге во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, "на Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады, полка "Азов"".

По словам Басурина, по предварительным данным, группировка намерена провести наступление на силы ДНР на южном направлении. "Замысел ВСУ следующий: в день "Д" (назовем его так), после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки", - сказал он.

Басурин отметил, что всю операцию наступления и выход на рубеж границы с Российской Федерацией ВСУ планируют осуществить за пять суток, после чего, по его словам, "планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, "элементов" и противников украинской оккупации".

Он добавил, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами. "Таким образом, в угоду своим амбициям и пиару перед выборами 2019 года, украинское военно-политическое руководство готово идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь как среди своих, так и среди мирного населения",- подчеркнул он.

В то же время Басурин заверил, что все попытки прорыва ВСУ "окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений". "В соответствии с резервным планом штаба ООС (Операция Объединенных сил - ИФ) начало наступления может быть проведено путем заброски десанта воздушным и морским способом. Это решение украинского командования также бесперспективно. Мы готовы к встрече врага, как в воздухе, так и на море",- подчеркнул представитель ДНР.

Заявление Басурина сделано накануне очередной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которая должна пройти в Минске 5 сентября.

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Теги: ДНР, Украина

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