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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Отравление Скрипалей негативно отразилось на малом бизнесе Солсбери

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти британского города Солсбери сообщили об убытках малого бизнеса и недовольстве среди населения в связи с произошедшими там атаками, пишет в понедельник британская газета The Guardian.

Издание цитирует руководителя городского совета Солсбери Мэтью Дина, по словам которого, "ресторанный и барный бизнес особенно сильно пострадали" от последствий произошедших в городе инцидентов.

Так, по словам сотрудника одного из местных баров, Фила Даунтона, продажи предприятия снизились на 50% после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года.

Накануне полиция Солсбери оцепила здание ресторана Prezzo, расположенного неподалеку от места, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали. В сообщении полиции говорилось, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана - мужчине и женщине - стало плохо.

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Два посетителя ресторана были в срочном порядке направлены в местную больницу. Газета отмечает, что происшествие в ресторане вызвало обеспокоенность в Солсбери.

Позднее в полиции заявили, что не располагают данными, которые указывали бы на то, что эти люди отравились нервно-паралитическим веществом. При этом власти города рекомендовали горожанам в качестве меры предосторожности избегать район вокруг ресторана, где произошел инцидент.

По информации The Guardian, в понедельник улица, на которой располагается Prezzo, все еще находится под полицейским оцеплением. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование с целью выяснить причину плохого самочувствия пострадавших.

Полиция продолжает расследование инцидента в ресторане Prezzo в Солсбери, где в воскресенье плохо почувствовали себя два посетителя, сообщает в понедельник полиция графства Уилтшир.

"Несмотря на то, что мы быстро смогли исключить версию об отравлении "Новичком", исследования проводятся, чтобы понять, с чем пара вступала в контакт, что могло спровоцировать их плохое самочувствие", - заявил представитель полиции Джонатан Дэвис-Бейтман.

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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