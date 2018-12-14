Российские Ту-160 пролетели вблизи Азорских островов на пути из Венесуэлы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ, возвращающиеся из Венесуэлы в пункт постоянного базирования в России, в пятницу вечером пролетели вблизи португальских Азорских островов в Атлантическом океане, следует из мониторинговых данных западных авиационных порталов.

По их сведениям, в настоящее время российские стратегические ракетоносцы "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" держат курс на Норвежское море. Они должны войти в воздушное пространство России в районе Мурманской области.

Как сообщалось, ранее в пятницу бомбардировщики покинули Венесуэлу, куда прибыли 10 декабря. По сообщению Минобороны РФ, находясь там, они выполнили полеты в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана и Карибского моря с использованием аэродрома Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.

На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.

В сентябре 2008 года и октябре-ноябре 2013 года в Венесуэлу также летали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 для проведения тренировочных полетов над международными водами вблизи побережья Венесуэлы.