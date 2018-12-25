УПЦ сравнила новую украинскую церковь с Вавилонской башней

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви считают, что новая церковь Украины подобно Вавилонской башне возведена людьми, которые пытались обессмертить свое имя и показать богу, что могут без его помощи взойти на небо.

"Господь остановил это абсурдное предприятие. Он смешал языки строителей, и те перестали понимать друг друга. Утратив взаимопонимание, они разбежались, так и не закончив строительство, не найдя общего языка и точек соприкосновения. Амбициозный проект рухнул под грузом непонимания и разногласий. С тех пор прошло более 5 тысяч лет. Но и сегодня есть желающие посостязаться с богом. Этих охотников история, видимо, ничему не учит, а она призывает нас делать выводы: любые проекты, не учитывающие существования творца этого мира, обречены на провал", - написал управделами УПЦ митрополит Антоний в статье на сайте "Православная жизнь".

По его мнению, созданный недавно на Украине раскольнический проект - "та же Вавилонская башня в современном исполнении, и ее создателей со временем ждет подобная ей участь: многочисленные разногласия и разлад".

Митрополит Антоний отмечает, что в команде объединительного собора представлены различные силы, причем "довольно серьезные по человеческим меркам, но там нет главной объединяющей силы - божией".

В частности, считает автор, верующий человек никогда не пойдет на поводу политических, раскольнических либо других манипуляций и ухищрений. "Верующие понимают, что восхождение на небо возможно только во Христе. Все остальные попытки - это падение вниз", - пишет митрополит.