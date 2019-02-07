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Военный вертолет упал в Венесуэле во время учений по защите от иностранного вторжения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в Венесуэле после того, как ударный вертолет Ми-35 (экспортный вариант Ми-24В) потерпел крушение в районе Эль Пао в штате Кохедес, сообщает издание Venezuela al Dia.

Авария произошла еще 4 февраля, однако известно о ней стало только накануне.

СМИ отмечают, что Ми-35 упал во время масштабных учений по защите территории Венесуэлы от иностранных захватчиков. Однако в министерстве обороны Венесуэлы опровергли информацию о том, что крушение произошло во время учений.

По данным источника в венесуэльской армии, причиной аварии стала техническая неисправность машины. В то же время в социальных сетях появлялась информация, что вертолет упал в результате акта саботажа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме того, Ми-35М имеет возможность перевозить людей и грузы внутри кабины.

Двоевластие в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность военного сценария в отношении Венесуэлы.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и объявил о масштабных военных учениях.

В январе СМИ сообщали, что венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений. Так, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил, что российская сторона не продала Каракасу то, что было прописано в контракте.

Брисеньо также подверг критике поставленное РФ оружие. В частности, он заявил о якобы низком качестве вертолетов, на которых "не летают в Венесуэле", так как две трети из них якобы пришли в негодность. В России сочли эти заявления безосновательными.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Теги: Венесуэла

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