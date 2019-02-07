Военный вертолет упал в Венесуэле во время учений по защите от иностранного вторжения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в Венесуэле после того, как ударный вертолет Ми-35 (экспортный вариант Ми-24В) потерпел крушение в районе Эль Пао в штате Кохедес, сообщает издание Venezuela al Dia.

Авария произошла еще 4 февраля, однако известно о ней стало только накануне.

СМИ отмечают, что Ми-35 упал во время масштабных учений по защите территории Венесуэлы от иностранных захватчиков. Однако в министерстве обороны Венесуэлы опровергли информацию о том, что крушение произошло во время учений.

#6Feb Siniestro de helicóptero MI 35 de la aviación del Ejército Venezolano se registró el pasado lunes en El Pao, estado Cojedes. Se reportaron cinco heridos en el accidente, todos politraumatizados. pic.twitter.com/SUzbylFxE1 — Lisbeth Barboza Ruiz (@BarbozaRuiz) 6 февраля 2019 г.

По данным источника в венесуэльской армии, причиной аварии стала техническая неисправность машины. В то же время в социальных сетях появлялась информация, что вертолет упал в результате акта саботажа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме того, Ми-35М имеет возможность перевозить людей и грузы внутри кабины.

Двоевластие в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность военного сценария в отношении Венесуэлы.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и объявил о масштабных военных учениях.

В январе СМИ сообщали, что венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений. Так, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил, что российская сторона не продала Каракасу то, что было прописано в контракте.

Брисеньо также подверг критике поставленное РФ оружие. В частности, он заявил о якобы низком качестве вертолетов, на которых "не летают в Венесуэле", так как две трети из них якобы пришли в негодность. В России сочли эти заявления безосновательными.