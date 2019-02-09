Более 500 человек пришли на митинг в поддержку мэра Риги Ушакова

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, который начался на Ратушной площади в субботу по местному времени, пришло около 600 человек, люди продолжают прибывать.

Участники держат в руках флаги Латвии и плакаты с надписями: "Оставьте в покое Рижскую думу", "Дайте хорошее образование нашим детям", "За Нила!", "Где наши пенсии?".

За ходом мероприятия наблюдает большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Митинг продлится около трех часов, по прогнозам организаторов, в нем примут участие до 1000 человек.

Латвийская партия "Согласие" ранее объявила о проведении 9 февраля в Риге пикета в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова после проведенных у него обысков. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в латвийском государстве и в Рижской думе.

30 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в рабочем кабинете и доме Ушакова в рамках дела муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Мэр заявил, что не нарушал закон, и не уйдет в отставку. В уголовном деле к нему не применен никакой статус.