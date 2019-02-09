Митинг в поддержку мэра Риги Ушакова в итоге собрал около тысячи человек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, который был созван на Ратушной площади в субботу, пришло около тысячи человек.

Ушаков, выступая на митинге, заявил, что не совершал ничего противозаконного, поэтому ему нечего бояться.

Мэр Риги также отметил, что гордится проделанной в Риге работой, хотя и признает, что допущены ошибки, и приносит извинения за то, что не удалось сделать.

В настоящее время организаторы митинга закончили выступления, участники постепенно расходятся.

Митинг начался около полудня по местному времени и должен был продлиться около трех часов. Заявленное число участников митинга - около 1000 человек. К началу митинга на площади находились более 600 человек.

Латвийская партия "Согласие" ранее объявила о проведении 9 февраля в Риге пикета в поддержку своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова после проведенных у него обысков. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в латвийском государстве и в Рижской думе.

30 января Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в рабочем кабинете и доме Ушакова в рамках дела муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Мэр заявил, что не нарушал закон, и не уйдет в отставку. В уголовном деле к нему не применен никакой статус.