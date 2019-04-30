Бутина заявила, что экс-сенатор Торшин отказался от контактов с ее семьей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, осужденная на полтора года тюрьмы в США, заявила, что экс-сенатор Александр Торшин, чьей помощницей она работала в прошлом, отказался идти на контакт с ее семьей.

"Я надеюсь, что я просто чего-то не знаю и не понимаю. Мои родители пытались с ним (Торшиным - ИФ) связаться, но он не проявился и на контакт с моей семьей не пошел. Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение, и он бы не бросил меня в такой ситуации", - сказала Бутина в ходе телефонной пресс-конференции из американской тюрьмы.

Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее "дорогим и близким человеком". "Нам нужно встретиться, поговорить, и все прояснится", - сказала Бутина.

Дело Марии Бутиной в США

На прошлой неделе суд округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США.

Бывшая помощница экс-сенатора Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.