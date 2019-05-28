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Косовские СМИ сообщили о нормализации обстановки на севере края

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на севере автономного края Косово и Метохия, где утром во вторник косовский спецназ провел спецоперацию с населенных этническими сербами общинах, приходит в норму, сообщает местный телерадиоканал РТК2.

По его данным, возобновлено движение по автотрассе Зубин Поток - Северная Митровица.

Между тем, заместитель директора медико-клинического центра в Северной Митровице Златан Елек сообщил, что в ходе беспорядков в Зубином Потоке пострадали четыре человека, травмы у двоих тяжелые, но их состояние - стабильное.

Ранее сербская независимая радиостанция Б92 передала свидетельства очевидца, который сообщил, что косовские спецназовцы во время спецоперации в общине Зубин Поток на севере автономного края Косово и Метохия стреляли по людям, врывалась в дома и грубо обращалась с детьми и женщинами.

"Они преследовали меня, стреляли по мне, я спрыгнул с высоты трех или четырех метров и повредил ногу. Они были в масках и в полном боевом снаряжении", - привела радиостанция слова Раденко Миловановича.

"Это, конечно же, военное положение. Они все уничтожили, мы были безоружны, никто не стрелял в них. Мы устанавливали баррикады, чтобы они не могли пройти, но они все рушили. Они врывались в дома, и грубо обращались с женщинами и детьми", - отметил Милованович.

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявляют, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины

В ходе операции косовского спецназа в районе Зубиного Потока пострадал, был задержан и позже отпущен российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

"Мы их задержали (двух сотрудников ООН - ИФ) в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа - ИФ) ", - сказал глава местной полиции Рашит Калай.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.

Косово

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