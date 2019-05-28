Сербская армия отправила МиГ-29 и солдат к границе с Косово
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась, вероятнее всего, в сторону населенного пункта Рашка, который расположен недалеко от административной границы Сербии с автономным краем Косово и Метохия. Об этом сообщает во вторник сербская радиостанция Б92.
По ее данным, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.
Б92 также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.
"В случае какой-либо угрозы общественному порядку и жизням людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ", - заявил ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич.
По его распоряжению, все подразделения сербской армии и спецназа МВД приведены в состояние полной боевой готовности.
Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа провели операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля.
Задержаны 23 человека, среди которых - семь полицейских. Задержаны были и двое сотрудников миссии ООН в Косово, один из которых - гражданин России. Позднее его отпустили.
Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.
В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток, где складывается наиболее сложная ситуация, жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Сообщается о пострадавших.
В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.
Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине. "Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты", - цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грассо.