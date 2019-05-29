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Косовские спецназовцы во время операции потеряли важные документы и план действий

Косовские спецназовцы во время операции потеряли важные документы и план действий
Полицейский спецназ Косово у деревни Чабра
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Документы, содержащие личные данные людей, задержания которых были целью проведения спецоперации косовского спецназа на севере этого автономного края, стали достоянием общественности из-за промахов участников акции.

По данным сербского издания "Новости", сотрудники косовского спецназа во время операции потеряли конфиденциальные документы с личными данными, адресами, номерами телефонов тех, кого планировалась задержать, а также детальный оперативный план действий. Эти документы по завершении акции обнаружили местные жители.

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Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявляют, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В связи с этими событиями по распоряжению президента Сербии Александра Вучича сербская армия и спецназ МВД были приведены в состояние полной боевой готовности. К административной границе края стянуты дополнительные войсковые подразделения.

Оперативный кризисный штаб учрежден и в северной части Митровицы.

Косово

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