Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Подробности аварии с катамараном на Черном море, новое ограбление с отравлением в Москве, официальный развод Безоса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой. Владелец самовольно внес фатальные изменения в конструкцию судна. Директор предприятия-изготовителя объяснил, как можно было вместить на борт в четыре раза больше пассажиров.

– Очередного подозреваемого в грабеже с отравлением задержали в Москве. Предположительно, водитель такси предложил пассажиру отравленную воду и забрал его деньги. Это уже не первый случай в Москве за последний месяц, когда люди выпивают отравленную воду и оказываются ограбленными.

– Владелец Amazon развелся. Судья подписал бумагу, узаконившую развод. Джефф Безос, несмотря на раздел имущества, остается самым богатым человеком в мире.

– Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника. Выяснилось, что документы из архива МВД теряют секретность через 75 лет после создания. Родственник расстрелянного за хищения получил возможность самостоятельно оспорить решение суда-тройки НКВД.

– Право IKEA на землю в Химках оспорят в суде. Следственный комитет передал документы в прокуратуру. Компания "Химки-Молжаниново" продолжает многолетние попытки завладеть землей рядом с Ленинградским шоссе.