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Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "очень важные и серьезные страны" заявили о своей потребности в российских ЗРК, "и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены". Депутат отметил, что поставки начнутся "в самое ближайшее время". Какие именно страны намерены приобрести С-400, он не уточнил.

"Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики", - сказал Слуцкий, добавив, что это сотрудничество следует "всячески увеличивать".

В пятницу, 12 июля, Турция получила из России первую партию С-400. В течение того дня в Анкару прибыли три самолета с компонентами российских ЗРС, на следующий день на авиабазе "Мюртед" под Анкарой приземлился четвертый самолет.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая, что российские ЗРК не совместимы с вооружениями НАТО.

США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.

Россия Турция С-400

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