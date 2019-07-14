Пятый самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пятый самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 в воскресенье приземлился в Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" под Анкарой, сообщает агентство.

Шестой и седьмой самолеты, по данным "Анадолу" прибудут в Турцию в течение дня.

Самолеты с элементами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу, тогда на базу "Мюртед" прибыли три самолета. Еще один самолет приземлился в Турции в субботу.

В пятницу турецкий министр обороны Хулуси Акар заявлял, что одновременно с процессом поставки С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Власти США выступают против закупки Турцией комплексом C-400 и на следующей неделе планируют объявить о санкциях.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.