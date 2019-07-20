Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Британское судно Mesdar, шедшее под флагом Либерии, продолжило следовать по намеченному курсу после того, как иранские власти убедились в соблюдении судном экологических норм, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранских военных чиновников.

Телеканал CNN также приводит данные MarineTraffic.com, согласно которым Mesdar в последние минуты набрал скорость и движется в Персидском заливе на запад, а не к северу Ирана.

При этом ранее данные о захвате второго судна подтвердил глава МИД Великобритании Джереми Хант. Он назвал действия иранских военных неприемлемыми и объявил, что британское правительство проведет экстренное заседание в связи с инцидентом.

Несколько неназванных американских чиновников также заявляли CNN, что 19 июля Иран задержал не одно, а два судна. При этом в Иране сообщали о задержании в Ормузском проливе только танкера Stena Impero. Позднее оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном. Связь с судном потеряна.

До этого власти Гибралтара (британская заморская территория - ИФ) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.