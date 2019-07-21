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Twitter заблокировал страницы новостных агентств Ирана на языке фарси

Сами СМИ связывают блокировку со скандалом вокруг британского танкера, а в Twitter - с притеснением религиозного меньшинства бахаи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Twitter заблокировал страницы иранских новостных агентств, на которых публиковались сообщения на языке фарси.

Ограничения коснулись агентств Mehr (@mehrnews_fa) и IRNA (@IRNA_1313), а также Клуба молодых журналистов агентства IRIB. При этом англоязычные страницы IRNA (@IrnaEnglish) и Mehr (@MehrnewsCom) продолжают работать.

Между тем страница агентства Fars на персидском языке остается активной.

Как отмечает BBC News, агентства связывают блокировку своих страниц с освещением напряженной ситуации в регионе, включая скандал вокруг задержания Ираном британского танкера.

Источник в компании Twitter заявил телеканалу, что аккаунты заблокированы в связи с целенаправленным притеснением религиозного меньшинства бахаи.

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