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Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

Результаты выборов в Верховную раду, продолжение истории с британским танкером, новый рекорд по кассовым сборам в кино

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Стала известна причина задержания британского танкера Ираном. Корпус стражей исламской революции задержал судно "из соображений безопасности". Иранская сторона считает, что команда танкера нарушила международные правила судоходства.

– ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру. Более 40% набрала партия действующего президента страны. Пока в Верховную раду проходят пять партий.

– Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки. Вместе с билетом на самолет можно будет купить проживание в гостинице. В "Победе" надеются, что их предложения будут на 15% дешевле, чем у лидеров рынка.

– "Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории. Рекорд "Аватара" продержался десять лет. Сборы фильма приблизились к трем миллиардам долларов.

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