Путину доложили о штурме дома Атамбаева

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин проинформирован о попытке задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и следит за развитием ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.

Спецназ начал операцию по задержанию Атамбаева вечером 7 августа. Силовики штурмуют его дом в Кой-Таше под Бишкеком, они применяют шумовые гранаты. Очевидцы сообщают о периодической стрельбе и о наличии раненых, в числе которых есть журналист. Сторонники Атамбаева пытаются его защитить.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии подтвердил проведение спецоперации и подчеркнул, что боевое оружие спецназ не применяет.

Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и его вывезли из двора дома на вертолете. Сторонники экс-президента утверждают, что он остается дома.

В июле Атамбаев на два дня летал в Россию, но затем вернулся в Киргизию.

27 июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева и лишил его статуса экс-президента. Генпрокуратура расследует в его отношении эпизоды возможного незаконного обогащения, незаконного приобретения земли, коррупции при финансировании ремонта ТЭЦ Бишкека и другие. Бывший президент отвергает предъявленные ему обвинения, он говорил, что не намерен скрываться от следствия.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.