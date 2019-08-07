Журналисты перестали выходить на связь с места спецоперации под Бишкеком

В Бишкеке все спокойно, заявляют в мэрии города

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Журналисты киргизских СМИ, которые с места событий освещают спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, перестали выходить на связь с редакциями. Об этом сообщает "24.kg", с корреспондентом которого не получается связаться ни по интернету, ни по телефону.

Спецоперация проходит в резиденции Атамбаева в Кой-Таше, в 20 км от Бишкека. Экс-президента обороняют его сторонники, вооруженные палками, камнями и, по некоторым данным, огнестрельным оружием. Сообщалось, что в селе отключили электричество и почти не работает связь.

В мэрии Бишкека заявили, что в городе все спокойно, сообщает "Акипресс".

Одну попытку штурма сторонники Атамбаева отбили. В Госкомитете национальной безопасности Киргизии отвергали сообщения СМИ о том, что несколько спецназовцев были захвачены и сдались и отрицали применение боевого оружия. По данным Минздрава Киргизии, пока госпитализированы 23 пострадавших, один боец спецназа получил пулевое ранение через бронежилет.



Сторонники Атамбаева ожидали новой попытки штурма и укрепляли баррикады.

Несколько депутатов парламента Киргизии предложили спикеру Дастану Джумабекову созвать экстренное заседание. Об этом в твиттере написал депутат проправительственной фракции Социал-демократической партии Дастан Бекешев. Его поддержаллидер оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, и еще несколько парламентариев. Джумабеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила "Акипресс" его секретарь.