Моряки с судна Stena Impero, освобожденные в Иране, прибыли в Дубай

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Освобожденные с задержанного в Иране танкера Stena Impero моряки покинули страну и в настоящий момент находятся в Дубае. Об этом заявили в четверг, 5 сентября, в посольстве РФ в Тегеране.

Пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко рассказал "Интерфаксу", что накануне, 4 сентября, моряки прибыли в Тегеран, где им проставили въездные визы в ОАЭ, после чего 5 сентября они улетели в Дубай.

По его словам, "среди освобожденных моряков - пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин - электромеханик Альгиз Зарецкий".

Ганенко напомнил, что на судне остаются еще 16 моряков, в том числе двое граждан России.

"Двое наших граждан останутся на борту до тех пор, пока не будет решена судьба самого танкера, то есть пока иранская сторона не примет решение его опустить", - пояснил пресс-атташе.

Ранее дипломатический источник сообщал "Интерфаксу", что моряки с Stena Impero покинут Иран 5 сентября и направятся в Дубай. Из-под стражи в Иране членов экипажа судна отпустили днем ранее, 4 сентября.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.