Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

Мадуро собрался в Россию, хакер из РФ признался в кибератаках в США, россиян зарегистрируют в сотовой сети по лицу и голосу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках. 36-летнего россиянина обвиняют в краже персональных данных у более чем 80 млн клиентов американских финансовых компаний, в том числе у JPMorgan Chase & Co, Fidelity Investments и Dow Jones & Co. Как отмечает Bloomberg, это крупнейшее в истории США киберпреступление против банка. С учетом сделки Тюрина с обвинением прокуроры будут требовать для него 15-20 лет тюрьмы, но окончательное решение будет принимать судья, сообщает агентство.

- Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на объекты Saudi Aramco. Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон в совместном заявлении указали, что "другого правдоподобного объяснения" у них нет. Лидеры также отметили, что атаки на саудовские нефтяные объекты увеличивают риск крупного конфликта, а потому касаются всех государств.

- Трамп за неделю до звонка Зеленскому приказал удержать военную помощь Киеву. При этом источники The Washington Post в администрации президента США утверждают, что Трамп делал это, опасаясь коррупции на Украине, и не пытался заставить Зеленского расследовать дело против участника президентской гонки Джо Байдена и его семьи. Передумал Трамп, по словам американского чиновника, из-за того, что в США 30 сентября заканчивается финансовый год.

- Николас Мадуро объявил о скором визите в Россию. По его словам, он вылетит через несколько часов, но точное время не назвал. В России президент Венесуэлы рассчитывает встретиться с "другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", а также "придать новый импульс" отношениям с Москвой во всех аспектах.

- "Ростелеком" разрабатывает идентификацию абонентов eSIM по лицу и голосу. Когда система удаленной идентификации заработает, пользователи виртуальных сим-карт смогут зарегистрироваться в сети, сфотографировавшись на смартфон, поэтому идти с паспортом в офис сотового оператора не придется, обещают в "Росетелкоме". Решение об идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе.