Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

Мадуро собрался в Россию, хакер из РФ признался в кибератаках в США, россиян зарегистрируют в сотовой сети по лицу и голосу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках. 36-летнего россиянина обвиняют в краже персональных данных у более чем 80 млн клиентов американских финансовых компаний, в том числе у JPMorgan Chase & Co, Fidelity Investments и Dow Jones & Co. Как отмечает Bloomberg, это крупнейшее в истории США киберпреступление против банка. С учетом сделки Тюрина с обвинением прокуроры будут требовать для него 15-20 лет тюрьмы, но окончательное решение будет принимать судья, сообщает агентство.

- Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на объекты Saudi Aramco. Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон в совместном заявлении указали, что "другого правдоподобного объяснения" у них нет. Лидеры также отметили, что атаки на саудовские нефтяные объекты увеличивают риск крупного конфликта, а потому касаются всех государств.

- Трамп за неделю до звонка Зеленскому приказал удержать военную помощь Киеву. При этом источники The Washington Post в администрации президента США утверждают, что Трамп делал это, опасаясь коррупции на Украине, и не пытался заставить Зеленского расследовать дело против участника президентской гонки Джо Байдена и его семьи. Передумал Трамп, по словам американского чиновника, из-за того, что в США 30 сентября заканчивается финансовый год.

- Николас Мадуро объявил о скором визите в Россию. По его словам, он вылетит через несколько часов, но точное время не назвал. В России президент Венесуэлы рассчитывает встретиться с "другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", а также "придать новый импульс" отношениям с Москвой во всех аспектах.

- "Ростелеком" разрабатывает идентификацию абонентов eSIM по лицу и голосу. Когда система удаленной идентификации заработает, пользователи виртуальных сим-карт смогут зарегистрироваться в сети, сфотографировавшись на смартфон, поэтому идти с паспортом в офис сотового оператора не придется, обещают в "Росетелкоме". Решение об идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе.

Новости

Украинский омбудсмен сообщила о 113 удерживаемых в РФ украинцах

WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому

WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому

Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

США оценили потери Ирана от нефтяных санкций Вашингтона в $50 млрд

Трамп счел себя достойным Нобелевской премии, в отличие от Обамы

Трамп и Дуда обсудили воспрепятствование строительству "Северного потока-2"

Трамп опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине

МВД Таджикистана раскрыло детали нападения на российских военных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');