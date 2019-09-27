Человек, имя которого связали с убийством в Берлине, отбывает наказание в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный в России в 2005 году бывший сотрудник МВД Владимир Степанов, которого западные СМИ называют подозреваемым в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, продолжает отбывать 24-летний срок наказания в одной из российских колоний, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Информация о его (Степанове - ИФ) возможном освобождении не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Между тем в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области "Интерфаксу" в ответ на вопрос о содержании в исправительной колонии №11 в Нижегородской области конкретного заключенного сообщили о неразглашении персональных данных осужденных, сославшись при это на федеральный закон за номером 152.

Собеседник агентства также добавил, что "из ИК-11 побегов в текущем году совершено не было".

В четверг, 26 сентября, газета New York Times со ссылкой на источники написала, что к убийству Хангошвили может быть причастен бывший сотрудник российской полиции Владимир Степанов. По данным New York Times, немецкие правоохранительные органы получили анонимное письмо по электронной почте, в котором говорилось, что убийство в Берлине совершил экс-майор Степанов.

Как следует из письма, Степанов несколько лет провел в колонии №11 города Бор в Нижегородской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, совершившие тяжкие преступления. Степанов был осужден в 2005 году на 24 года по делу об убийстве руководителя концерна "Алмаз-Антей" Игоря Климова. В письме, отправленном в берлинскую полицию, отмечается, что экс-майор - профессиональный киллер. Автор послания предполагает, что Степанова могли отпустить из тюрьмы раньше срока именно для ликвидации Хангошвили.

Дело Хангошвили

Хангошвили убили в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

В совместном расследовании немецкого журнала Spiegel, британского интернет-издания Bellingcat и российского издания The Insider делается вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб.

20 сентября стало известно, что подозреваемый в убийстве Хангошвили в Берлине заявил представителям российского посольства, что является гражданином РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов. По словам Ксенофонтова, после задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. При этом дипломат подчеркнул, что не видел никаких официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого.

Суд по делу Климова

7 октября 2005 года Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения шестерых обвиняемых в убийстве главы концерна ПВО "Алмаз-Антей" Игоря Климова. В числе осужденных был сотрудник ГУВД по Санкт-Петербургу Владимир Степанов, которому суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы. Суд постановил лишить его звания майора, а также возможности занимать в будущем должности в правоохранительных органах.