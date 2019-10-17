Власти Эстонии сообщили, что деятельность НАТО парализована из-за ситуации в Сирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР означает, что деятельность НАТО парализована, считает исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

Как заявил Хельме в четверг на пресс-конференции в Таллине, это означает "сложную проблему" для Эстонии. По его словам, в таких условиях с точки зрения обороны Эстонии к обеспечению конституционного порядка следует подходить "творчески и разносторонне".

"У больших союзников малых государств могут быть свои интересы. Дональд Трамп (президент США - ИФ) сосредотачивается в ближайший год практически стопроцентно на избирательной кампании. Внешнеполитический консенсус там разрушен, демократы стремятся отстранить президента как верховного главнокомандующего, что в определенной мере парализует свободу его деятельности. Это серьезные сигналы тревоги для нас", - считает и.о. премьера.

Хельме отметил, что государства, которые ранимы в наибольшей степени, уже осознали изменение политического равновесия и приступили к серьезному взаимодействию.

Так, одним из форм подобного сотрудничества он видит Инициативу трех морей - международную структуру, охватывающую 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей (Хорватии, Чехии, Словении, Польши и других). При этом глава правительства подчеркнул, что гарантом Инициативы ее участники видят США.

Вывод войск США из Сирии и операция "Источник мира"

Ранее в октябре глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Позднее сам Трамп уточнил, что Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Эт-Танфа на юге страны для борьбы с остатками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии против курдских отрядов, которые в Анкаре считают террористическими. С тех пор турецкий лидер только отвергал призывы прекратить эту операцию.

Зону боевых действий покинули около 100 000 человек, возникла угроза выхода на свободу боевиков ИГ ("Исламское государство, запрещено в России), которых удерживали курдские повстанцы, курдские силы обратились за помощью к правительству Башара Асада.

После этого США ввели в отношении Турции санкции из-за этой операции.