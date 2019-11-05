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КНДР назвала свое включение в список спонсоров терроризма провокацией США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейский МИД считает свое включение в список государств - спонсоров терроризма "серьезной политически мотивированной провокацией" со стороны США, сообщает ЦТАК со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

Госдепартамент США 1 ноября опубликовал доклад о террористической активности в мире за 2018 год. КНДР в этом документе попала в список государств - спонсоров терроризма.

"МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный всяческой ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его", - говорится в сообщении.

Северокорейский МИД подчеркивает, что страна последовательно выступает против всех форм терроризма и любой его поддержки.

"США настойчиво пытаются заклеймить КНДР как "государственного спонсора терроризма" в то чувствительное время, когда диалог КНДР - США зашел в тупик", - приводит агентство слова пресс-секретаря МИД КНДР.

Пхеньян также предупредил Вашингтон, что "канал диалога между КНДР и США все больше сужается из-за такого отношения и позиции" Соединенных Штатов.

В начале октября в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

США КНДР

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