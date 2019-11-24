СМИ отметили рекордную явку избирателей на выборах в Гонконге
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Выборы в советы 18 округов Гонконга проходят в воскресенье в условиях рекордной активности избирателей, сообщают западные СМИ.
По данным СМИ, при 4,13 млн зарегистрированных избирателей в Гонконге явка после полудня по местному времени (после 7:00 по Москве) достигла 47,26%, побив рекорд 2015 года - 47,01%.
Между тем, до закрытия избирательных участков остается еще несколько часов.
Жители Гонконга выбирают 452 человека в советы округов. СМИ отмечают, что выборы в эти органы власти, занимающимися такими повседневными делами как общественный транспорт или уборка мусора, обычно не привлекают большого внимания. Однако на этот раз, напоминают СМИ, выборам предшествовали несколько месяцев масштабных беспорядков в Гонконге.
Ранее западные наблюдатели прогнозировали активное участие в выборах в Гонконге кандидатов от продемократических сил.
В свою очередь глава гонконгской полиции Дэн Бинцян заявлял, что силы правопорядка будут самым решительным образом пресекать любые акты насилия в ходе выборов в воскресенье.
В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты.
Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.
В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.
Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.