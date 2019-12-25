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Осужденная в России за контрабанду гашиша израильтянка пожалуется в ЕСПЧ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильтянка Наара Иссасхар, осужденная в РФ на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Вадим Клювгант.

"Адвокаты Наамы Иссасхар приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, соответствующее соглашение было подписано сегодня по итогам встречи с родственниками Наамы и с её согласия", - сказал он.

Клювгант отметил, что параллельно начата подготовка кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

"Наша главная задача - подтвердить и обосновать юридически и публично, что Наама не наркопреступница и не преступница вовсе. И она должна быть дома, а не в заключении в чужой для нее стране", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что "все способы борьбы за освобождение Наамы, не противоречащие закону, должны использоваться в гармонии и в координации между собой".

Дело Иссасхар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссасхар вину не признала.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости добиваться возвращения на родину Иссасхар. Он также выразил разочарование решением российского суда по делу израильтянки.

Наара Иссасхар Вадим Клювгант Израиль ЕСПЧ

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