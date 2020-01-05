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Столтенберг созовет заседание Совета НАТО из-за событий вокруг Ирака

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

Столтенберг принял решение созвать встречу послов стран НАТО после консультаций с союзниками, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на 3 января во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Как сообщил Пентагон, операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Вместе с Сулеймани погибли несколько человек, в том числе, заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Накануне постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство Сулеймани будет военная акция.

В воскресенье парламент Ирака потребовал от правительства вывести из страны войска США, а также весь иностранный контингент.

Ирак Иран Касем Сулеймани НАТО Йенс Столтенберг

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